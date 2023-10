De harde kritiek van het kabinet op de manier waarop partijen hun koopkrachtplannen willen financieren is terecht, maar wat het CDA betreft had het kabinet daar best wat eigen alternatieven tegenover kunnen zetten. Het demissionaire kabinet mist volgens CDA-Kamerlid Inge van Dijk het signaal „dat de Kamer het verstandig vindt meer te doen”.