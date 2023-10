Eis jaar cel tegen huisarts in Brunssum om vermeende verkrachting

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Maastricht een jaar gevangenisstraf geëist tegen een huisarts in Brunssum. De 54-jarige Sebastiaan van P. wordt verdacht van het verkrachten van een patiënte van hem. Volgens het OM heeft de man misbruik gemaakt van zijn positie als huisarts, en zodoende ook de beroepsgroep van huisartsen geschaad. Het vertrouwen van patiënten in hun huisarts loopt hierdoor een deuk op, aldus het OM. De advocaat van de arts sprak van een heksenjacht en vroeg om vrijspraak.