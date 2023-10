VK: Rusland lijkt eigen straaljager neergeschoten te hebben

De Britse militaire inlichtingendienst denkt dat Rusland een eigen straaljager uit de lucht heeft geschoten. Dat zou donderdag gebeurd zijn boven Tokmak in het zuiden van het land. De Britse inlichtingendienst stelt met 80 tot 90 procent zekerheid te weten dat er een Soechoj Soe-35S, ook wel de Flanker M genoemd, is neergehaald. Dat is een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen waar de Russische krijgsmacht over beschikt.