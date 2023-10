Defensie heeft in haar archief geen rapport gevonden waarin melding wordt gemaakt van een mogelijk oorlogsmisdrijf door Australische elitetroepen (SOF) in de Afghaanse provincie Uruzgan in 2010. „Er blijkt geen aanleiding om uit te gaan van een mogelijk oorlogsmisdrijf door Australische SOF”, schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.