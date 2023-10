Steeds meer geld gaat naar kankermedicijnen, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dinsdag. In 2012 ging een kwart van het totale geneesmiddelenbudget naar middelen tegen kanker. In 2021 was dat meer dan de helft van de totale uitgaven. En de hoogte van het totale geneesmiddelenbudget stijgt ook.