De wijzigingsvoorstellen van BBB voor de spreidingswet zijn door een Kamermeerderheid verworpen. Voor de stemmingen herhaalde BBB-voorvrouw Caroline van der Plas dat haar fractie daarom tegen de wet gaat stemmen, die asielzoekers eerlijk over gemeenten moet verdelen. De wet heeft daarmee wel in de Tweede Kamer voldoende steun, maar krijgt hoogstwaarschijnlijk in de Eerste Kamer geen meerderheid.