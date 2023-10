De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag vijftien maanden jeugddetentie opgelegd aan de ouders van de baby die in februari 2021 in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden en ternauwernood kon worden gered. De twee, die in afwachting van het vonnis op vrije voeten waren, zijn direct na het uitspreken daarvan weer gevangen gezet.