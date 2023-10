Provincies willen ruimte en vertrouwen om uit ‘keurslijf’ te komen

De provincies moeten van de rijksoverheid de ruimte krijgen om tempo te kunnen maken met de enorme opgaven die er liggen op het gebied van de energietransitie, stikstof en de inrichting van de leefomgeving. Het geld daarvoor moet niet in aparte potjes worden gestopt zodat „we steeds maar bezig zijn te voldoen aan de regeltjes. Daar moeten we van af.” Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en commissaris van de Koning in Zuid-Holland, gaf die noodkreet aan het begin van het jaarcongres van de belangenvereniging van de provincies. Het thema is ‘Aan de slag’.