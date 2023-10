De fractie van JA21 in het Hoogheemraadschap van Rijnland stapt over naar BBB. De drie leden van JA21 hebben hun fractie ontbonden, hun lidmaatschap van de partij opgezegd en zijn aangesloten bij de BBB. „We zijn ervan overtuigd dat door dit samengaan BBB ook de kiezers op JA21 uitstekend gaat bedienen”, zegt Bob van Pareren, die fractievoorzitter van JA21 in het waterschap was.