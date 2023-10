Voor het eerst krijgt een bedrijf een boete voor het niet goed opruimen van afval in de ruimte. Communicatiebedrijf DISH had ervoor moeten zorgen dat de satelliet EchoStar-7 aan het einde van zijn leven naar een andere plek in de buurt van de aarde zou gaan, maar dat gebeurde niet. Daardoor blijft hij een gevaar vormen voor andere satellieten.