Sociaal wetenschapper Laurens Buijs krijgt geen nieuwe rechter in de rechtszaak over zijn naderende vertrek bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Buijs vond de rechter vooringenomen. Daarom had hij de rechtbank in Amsterdam eind vorige maand gewraakt. De zogenoemde wrakingskamer ziet echter geen bewijs dat de rechter vooringenomen is en heeft het verzoek daarom afgewezen.