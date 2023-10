De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland ging in september opnieuw flink omhoog, met bijna 17 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Volgens brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG lijkt de markt „weer enigszins in normaal vaarwater te komen”. Zo was er in de eerste maanden van 2023 nog een sterke groei als gevolg van achterstallige orders die werden ingehaald.