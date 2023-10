In een natuurgebied bij Den Bosch is zondagavond brand uitgebroken in een aantal hooibalen. Daarbij komt heel veel rook vrij, laat de Veiligheidsregio Brabant-Noord weten. Inwoners van Den Bosch hebben via een NL-Alert het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.