Zonder boegbeeld Sylvana Simons doet BIJ1 op 22 november toch een gooi naar een of meer zetels in de Tweede Kamer. Op een partijcongres in Den Haag, dat zich vrijwel geheel achter gesloten deuren afspeelde, besloten de leden met ruime meerderheid om mee te doen. Slechts dertien leden stemde tegen.