Een Democratisch lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden staat een onderzoek te wachten. De New Yorkse vertegenwoordiger Jamaal Bowman had zaterdag het brandalarm geactiveerd waardoor een deel van het Capitool moest worden ontruimd, net toen het Huis zou stemmen over een door de Republikeinen ingediend voorstel. Sommige Republikeinen vermoeden dat Bowman dit opzettelijk deed.