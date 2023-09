De directe nabestaanden van de slachtoffers die donderdag zijn omgekomen bij de twee schietpartijen in Rotterdam willen geen stille tocht. Dat zei Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland zaterdagavond in EenVandaag. Ook vragen de nabestaanden mensen die iets willen organiseren, dat in samenspraak met de nabestaanden te doen, aldus Jansen.