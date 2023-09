De nabestaanden van de moeder en dochter die donderdag zijn omgekomen bij een van de twee schietpartijen in Rotterdam kunnen de dood van hun naasten nog niet bevatten. „We zijn intens verdrietig door het overlijden van twee volstrekt onschuldige mensen die niemand kwaad deden”, zeggen ze in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie. „Het zorgt voor een zwart gat in onze harten.”