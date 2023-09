De Turkse minister van Financiën Mehmet Simsek gaat naar Europa om te praten met internationale investeerders over meer buitenlandse investeringen in Turkije. Hij zal komende week een bijeenkomst in Londen bijwonen die wordt georganiseerd door de grote banken Citigroup en Bank of America en later in de maand dan praten met investeerders in Parijs.