Een 46-jarige fietser zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden door een botsing met een auto op de Welsummerweg in Dalfsen (Overijssel), meldt de politie. De automobilist, een 28-jarige man uit Dalfsen, raakte gewond en is vervoerd naar het ziekenhuis.