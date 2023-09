Rechter: ACM weigerde terecht vergunning voor postfusie

Concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) weigerde in 2019 terecht om geen vergunning te verlenen voor de fusie van PostNL en Sandd. Dat stelt de rechtbank Rotterdam die vrijdag een beroep van PostNL over het ACM-besluit van destijds ongegrond heeft verklaard. Wat de gevolgen van deze beslissing precies zijn, is nog niet duidelijk. De zaak is opmerkelijk, omdat PostNL en Sandd inmiddels al jaren één bedrijf zijn. PostNL stelde eerder dat de fusie ook niet meer ongedaan kan worden gemaakt.