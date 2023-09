De VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) is voorbereid op de opvang van zo’n 120.000 vluchtelingen in Armenië. In dat land zijn sinds vorige week meer dan 88.000 inwoners uit Nagorno-Karabach aangekomen. Zij zijn op de vlucht voor Azerbeidzjan, dat zich volgens hen schuldig maakt aan etnische zuiveringen.