Voor het gezondheidscentrum waar de 43-jarige huisarts werkte die donderdag in het Erasmus MC werd doodgeschoten, liggen vrijdagochtend bloemen en er zijn kaarsjes aangestoken. Later op de dag, om 16.00 uur, zal burgemeester Ahmed Aboutaleb ook langskomen om bloemen te leggen, vertelt bestuurder René Baljon van Stichting Zonboog. Dat is de stichting waar de praktijk onder valt.