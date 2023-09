Druk op BBB-gedeputeerde in Flevoland om snel op te stappen

De positie van BBB-gedeputeerde Jurie van den Berg in de provincie Flevoland staat zwaar onder druk. Oppositiepartij Sterk Lokaal Flevoland trok deze week tijdens een vergadering van de Provinciale Staten op het laatste moment een motie van wantrouwen tegen Van den Berg in. Fractievoorzitter Wout Jansen van die partij deed dit nadat hij naar eigen zeggen van BBB-leider Anja Keuter de belofte had gekregen dat de partij met Van den Berg zou gaan praten over een vertrek.