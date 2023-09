De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag op de laatste handelsdag van de beursmaand september hoger geopend. Beleggers kijken vooral uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in het eurogebied. Statistiekbureau Eurostat komt met voorlopige schattingen voor de inflatie in september. In de Verenigde Staten komt er ook een belangrijk inflatiecijfer naar buiten.