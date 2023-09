De eerste bloemen zijn vrijdagmorgen achtergelaten aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam, waar een man donderdag een moeder en haar dochter neerschoot in een woning. Ook in de hal van het Erasmus MC staan de eerste zonnebloemen ter nagedachtenis aan de tweede schietpartij die zich in het ziekenhuis afspeelde. Daarbij kwam een docent van het Erasmus om het leven.