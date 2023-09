Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn een onderzoek begonnen die uit zou kunnen monden in een afzettingsprocedure tegen president Joe Biden. Een commissie moet onderzoeken of Biden mogelijke geprofiteerd zou hebben van zakelijke relaties van zijn familieleden tijdens zijn vicepresidentschap en zijn invloed zou hebben misbruikt. Tijdens de eerste hoorzitting kwam nog geen hard bewijs op tafel.