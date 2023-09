Het is onzeker of er donderdagavond voor iedereen een slaapplek is bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook voor de komende dagen blijft het onzeker of het blijft lukken om iedere asielzoeker opvang te bieden, aldus het COA.