Verzekeraar ASR stapt naar de Hoge Raad na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag op dinsdag. Centraal in die zaak staan drie beleggingsverzekeringsproducten die in de periode tussen 1989 en 2004 werden aangeboden door Aegon, waarvan ASR onlangs de Nederlandse activiteiten overnam. De zaak is aangespannen door de vereniging Woekerpolis.nl.