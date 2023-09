Oud-toeslagenbaas ‘kritisch maar ook trots’ op werk bij fiscus

Voormalig toeslagendirecteur Gerard Blankestijn kijkt „kritisch maar ook trots” terug op zijn werk bij de Belastingdienst. De dienst Toeslagen heeft onder moeilijke omstandigheden „naar eer en geweten” haar werk gedaan, al erkent hij ook dat in die tijd „schade is toegebracht aan de rechtsbescherming van burgers”. Tienduizenden mensen werden ten onrechte beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag en in financiële ellende gestort.