Twee gewonden bij brandende woning Rotterdam, een in Erasmus MC

Bij de twee schietincidenten in Rotterdam zijn drie gewonden gevallen, waarvan één in het Erasmus MC, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan een verslaggever ter plaatse. Twee mensen zijn gewond geraakt bij het schietincident bij een woning aan de Heiman Dullaertplein, waar ook brand is uitgebroken. Daar is één gewonde gereanimeerd. Het andere schietincident was in een leslokaal in het Rotterdamse ziekenhuis aan de Rochussenstraat.