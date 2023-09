Jamel L. (56), de man die heeft bekend een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn in Den Haag te hebben doodgestoken, wilde „wraak nemen” voor eerdere incidenten in andere filialen van de supermarkt. Dit schetste hij bij de eerste niet-inhoudelijke zitting van de zaak tegen hem bij de rechtbank in Den Haag. Het is onduidelijk om wat voor incidenten het ging.