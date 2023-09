Het is „roekeloos” en „destabiliserend” dat Rusland steeds meer aanvallen uitvoert op Oekraïense steden bij de Roemeense grens, vindt NAVO-topman Jens Stoltenberg. De secretaris-generaal is donderdag voor de tweede keer sinds de Russische invasie op bezoek in Kyiv en bekritiseerde daar de oorlogsvoering van het Kremlin.