Hypotheekshop ziet woningmarkt aantrekken en huizenprijs stijgen

De Hypotheekshop merkt dat de woningmarkt in Nederland weer aantrekt en dat de huizenprijzen opnieuw in de lift zitten, ondanks de stijgende hypotheekrente. Volgens de hypotheekadviesketen met zo’n 170 vestigingen wijzen bredere marktcijfers op een toename van de huizenprijzen met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. In veel delen van Nederland zou het ook weer gebruikelijker zijn om boven de vraagprijs te bieden of zonder ontbindende voorwaarden te kopen.