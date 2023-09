Een verkoopverbod voor de iPhone 12 vanwege te hoge stralingsniveaus is in Nederland voorlopig niet aan de orde. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) stelt vast dat de smartphone in sommige gevallen te veel straling afgeeft, maar dit zorgt niet voor acute gezondheidsrisico’s. De telecomtoezichthouder wacht nu af met welke aanpassingen Apple komt om de iPhone 12 te laten voldoen aan de Europese normen.