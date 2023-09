Op de Molièreweg in Rotterdam (Lombardijen) is woensdagavond een 71-jarige Rotterdammer om het leven gekomen. De man is door meerdere mensen mishandeld en gestoken, meldt de politie. Op basis van getuigenverklaringen is korte tijd na de steekpartij een 53-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Naar de andere verdachten is de politie nog op zoek.