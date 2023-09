Advocaat Ficq: tussenvonnis over Chemours helpt massa-aangifte

Het oordeel van de rechtbank dat chemiebedrijf Chemours aansprakelijk is voor PFAS-schade eind vorige eeuw is een opsteker voor omwonenden van het bedrijf in Dordrecht. Advocaat Bénédicte Ficq, die namens 3000 van hen aangifte heeft gedaan tegen Chemours, spreekt van een „extreem emotionele uitspraak” voor haar cliënten. Ze verwacht het tussenvonnis van de rechtbank in Rotterdam goed te kunnen gebruiken in de massa-aangifte, zei Ficq woensdagavond in de talkshow Khalid & Sophie.