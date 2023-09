Nederlands ECB-directielid Elderson: rente mogelijk verder omhoog

Het Nederlandse directielid Frank Elderson bij de Europese Centrale Bank (ECB) denkt dat de rente nog verder verhoogd kan worden in de strijd tegen de inflatie. Dat zei Elderson in een interview met het financiële persbureau Market News International. De ECB verhoogde eerder deze maand de rente in de eurozone voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit en de beleidsmakers van de centrale bank in Frankfurt hebben gehint dat er een einde is gekomen aan die verhogingen.