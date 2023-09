Koningin Máxima moest woensdag tijdens een bezoek aan een buurthuis in Amsterdam aan de slag. De koningin kookte samen met deelnemers van Oma’s Soep en ging tegelijkertijd met de ouderen en jongeren in gesprek. Oma’s Soep organiseert in twaalf steden kookochtenden, die draaien om contact tussen jong en oud.