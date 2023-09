Een „echte opsteker”, zo noemt wethouder Tanja de Jonge van Dordrecht de uitspraak van de rechtbank in de zaak die vier gemeenten tegen Chemours hebben aangespannen. De rechter oordeelde in een tussenvonnis dat het chemische bedrijf in ieder geval aansprakelijk is voor de schade die door PFAS-uitstoot ontstond tussen 1 juli 1984 en 1 maart 1998.