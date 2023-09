Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn woensdagmiddag ook de tunnelbak van de A12 in Den Haag ingelopen om hun punt te maken. De politie is ditmaal nauwelijks aanwezig. De enkele agenten die er wel zijn laten de actievoerders begaan. De afgelopen tweeënhalve week hield de politie de activisten steeds tegen op het stuk weg naast het Malieveld en kwamen ze de tunnel niet in.