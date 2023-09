De rechtbank in Breda heeft woensdag het proces over de gifmoord in Halsteren beëindigd nu verdachte Yvon K. (64) zichzelf van het leven heeft beroofd. De strafzaak is gestaakt, omdat de wet voorschrijft dat na het overlijden van een verdachte de vervolging stopt. De rechtbank heeft daarom het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard.