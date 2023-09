ASR heeft woensdagochtend zo’n 7 procent aan beurswaarde verloren na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag op dinsdag. De precieze inhoud van die uitspraak is onbekend. Maar de verzekeraar schrijft op zijn website dat het de zaak betreft van vereniging Woekerpolis.nl over drie beleggingsverzekeringen van Aegon, waarvan ASR onlangs de Nederlandse activiteiten overnam.