Man vrijgelaten die 28 jaar lang onschuldig gevangen zat in VS

In de Verenigde Staten is een man vrijgelaten na 28 jaar lang onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten. Gerardo Cabanillas werd op 18-jarige leeftijd verdacht van verkrachting. Hij verklaarde dat hij onschuldig was, maar bekende de hem ten laste gelegde feiten toch toen de politie hem vertelde dat hij dan onder voorwaarden vrijgelaten zou worden. Hij werd echter op basis van zijn bekentenis tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld.