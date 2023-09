De spreidingswet voor asielzoekers is noodzakelijk, maar moet worden aangepast voordat een Kamermeerderheid daarmee instemt. De steun van de BBB is cruciaal voor een meerderheid in de Eerste Kamer. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas heeft een flinke wensenlijst, waaronder de invoering van een asielquotum van 15.000 asielzoekers per jaar.