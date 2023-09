Spotprenttekenaar Bas van der Schot heeft de Inktspotprijs gekregen voor zijn tekening Extinction Rebellion, die op 28 oktober vorig jaar in de Volkskrant stond. Het is een tekening van een ijsbeer, zittend op een klein stukje ijsschots. In zijn ene poot een tube lijm, de andere poot is vastgelijmd op de ijsschots.