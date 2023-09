Drie waterschappen onderzoeken welk effect warmtewinning ofwel aquathermie heeft op het onderwaterleven. Ze willen onder meer weten of plankton beschermd moet worden tegen het winnen van warmte uit oppervlaktewater. Het onderzoek begint in de Sloterplas in Amsterdam. Daarna komen de Broekpolder in Heemskerk en een vaart in Haarlem aan de beurt.