Voorzitters: Situatie provincie Gelderland zonder meer verdrietig

Het is zonder meer verdrietig dat er medewerkers van de provincie Gelderland zijn die hun gevoelens van sociale onveiligheid op de werkvloer niet anders konden uiten dan via de media. Daar moet goed en zorgvuldig naar worden gekeken. Dat schrijven de drie plaatsvervangend voorzitters van Provinciale Staten van Gelderland dinsdag in hun voorstel om een extern onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van commissaris van de Koning John Berends (CDA).