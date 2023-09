Bij de Friese plaats Berlikum (in het Fries genaamd Berltsum) is dinsdagmiddag een ongeval geweest waarbij een lijnbus en een taxibus betrokken zijn. Meerdere inzittenden van beide voertuigen zijn gewond geraakt. Volgens de politie zijn inmiddels de hulpdiensten ingeschakeld. Het ongeval gebeurde op de Westergoawei in de plaats.