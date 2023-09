Gedupeerde: fiscus stortte vooral Fatima’s en Achmeds in ellende

Nadat de Belastingdienst het gastouderbureau van Mohamed El Bali als frauderend had bestempeld, volgde een jarenlange strijd op meerdere fronten, die „eigenlijk niet gezond” was. El Bali zag hoe de fiscus zich als een „schim” opstelde, en onverbiddelijk was. Duidelijk was ook dat vrijwel alleen maar Nederlanders met een migratieachtergrond doelwit waren van de fraudejacht. „Het was geen Fleur of Henk, maar Fatima’s en Achmeds”, zegt El Bali in zijn verhoor tegenover de parlementaire enquêtecommissie.