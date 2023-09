Onderzoek: ING en ABN haalden miljarden aan fossiele obligaties op

ING en ABN AMRO hebben sinds de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs olie-, gas- en kolenbedrijven geholpen met het uitschrijven van 100 miljard euro aan obligaties. Dat gebeurde ondanks toezeggingen van Europese banken om minder te investeren in fossiele brandstoffen. Dat melden onderzoeksplatforms Investico en Follow the Money op basis van onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met tien andere internationale media.